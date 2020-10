LIVE Sinner-Duckworth 4-1 | ATP Colonia II 2020 in DIRETTA | doppio break di vantaggio per l’altoatesino

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Fuori di poco il passante diche perde il primo punto al servizio. 4-1 E’ un monologo di. Altro game a zero e altro0-40 Tre palleper. 0-30 Dritto vincente di. 3-1 Altro game a zero per. 40-0 Altro servizio vincente dell’azzurro. 30-0 In rete il dritto di. 15-0 Servizio vincente di. 2-1chiude a rete e vince il game. 40-30 Di poco lunga la risposta di. 30-30 Servizio e dritto dell’australiano. 15-15 Primo punto del match per. 2-0 Secondo game a zero per40-0 ...