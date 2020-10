LIVE Giro d’Italia 2020, Udine-San Daniele del Friuli in DIRETTA: in 28 all’attacco, il gruppo è a 5′ (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA DI OGGI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 12.08 3’30” il vantaggio dei fuggitivi sul plotone. 12.05 L’uomo piazzato meglio in classifica generale tra gli attaccanti è Sergio Samitier della Movistar, a 20’43” dalla Maglia Rosa di Almeida. 12.03 Questo l’elenco dei fuggitivi: Bidard, Bouchard, Vendrame e Warbasse (Ag2r La Mondiale), Bisolti e Cepeda (Androni Giocattoli Sidermec), Boaro e Felline (Astana), Battaglin e Tratnik (Bahrain McLaren), Tonelli e Zana (Bardiani – CSF – Faizanè), Fabbro e Poljanski (Bora Hansgrohe), Malecki e Rosskopf (CCC), Whelan e Guerreiro (EF), Oldani (Lotto Soudal), Rubio e Samitier (Movistar), O’Connor (NTT), Puccio e Swift ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA PRIMA TAPPA DELLA VUELTA DI OGGI: SUBITO UN ARRIVO IN SALITA! 12.08 3’30” il vantaggio dei fuggitivi sul plotone. 12.05 L’uomo piazzato meglio in classifica generale tra gli attaccanti è Sergio Samitier della Movistar, a 20’43” dalla Maglia Rosa di Almeida. 12.03 Questo l’elenco dei fuggitivi: Bidard, Bouchard, Vendrame e Warbasse (Ag2r La Mondiale), Bisolti e Cepeda (Androni Giocattoli Sidermec), Boaro e Felline (Astana), Battaglin e Tratnik (Bahrain McLaren), Tonelli e Zana (Bardiani – CSF – Faizanè), Fabbro e Poljanski (Bora Hansgrohe), Malecki e Rosskopf (CCC), Whelan e Guerreiro (EF), Oldani (Lotto Soudal), Rubio e Samitier (Movistar), O’Connor (NTT), Puccio e Swift ...

