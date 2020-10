Ilary Blasi filma il parto della gatta, ma c'è un colpo di scena (Di martedì 20 ottobre 2020) Donna Paola, la gatta senza pelo di Ilary Blasi e Francesco Totti , ha dato alla luce sei cuccioli. La gravidanza era stata annunciata con una esilarante gag social, nel tipico stile della coppia. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) Donna Paola, lasenza pelo die Francesco Totti , ha dato alla luce sei cuccioli. La gravidanza era stata annunciata con una esilarante gag social, nel tipico stilecoppia. La ...

VanityFairIt : In trent'anni ha rilasciato pochissime interviste. Una è questa, dove si svela come mai prima d'ora. Sul nuovo nume… - minxiu_ : RT @17_witdahoodie: Comunque non so voi ma io avrei troppo voluto Ilary Blasi come conduttrice, tipo ieri sera durante il “battiti gate” l… - _Simonito_ : RT @_Alessio_88: Mi ripeterò all'infinito, il 21 di ieri sera (20.7%) con una Ilary Blasi, una Alessia Marcuzzi, una Simona Ventura o una B… - alessjapx : RT @17_witdahoodie: Comunque non so voi ma io avrei troppo voluto Ilary Blasi come conduttrice, tipo ieri sera durante il “battiti gate” l… - J4de4 : RT @17_witdahoodie: Comunque non so voi ma io avrei troppo voluto Ilary Blasi come conduttrice, tipo ieri sera durante il “battiti gate” l… -