Il melograno per pelle e capelli | ecco come utilizzarlo

Il melograno è un frutto davvero delizioso, succoso e dolce. Non tutti sanno, però, che ha diverse proprietà: è antiossidante, antibatterico, diuretico e antimicotico. Inoltre, la scienza attribuisce al melograno anche la funzione di alleato nel prevenire i tumori e per alleviare lo stress delle donne in menopausa. I benefici del melograno per la bellezza Si tratta poi di un vero e proprio concentrato di bellezza, sia per la pelle che per i capelli. Il melograno, infatti, è molto utile quando si hanno i capelli spenti, spezzati, danneggiati e che tendono a cadere, grazie agli antiossidanti e l'acido punicico che contiene. Entrambi gli elementi in questione rendono più forte i follicoli e stimolano la ...

