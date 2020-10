Il coprifuoco in Lombardia (Di martedì 20 ottobre 2020) L’obiettivo del coprifuoco in Lombardia è “cercare di dare un colpo a una delle cause del contagio che è ripartito e che risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che non si riescono a controllare perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di agenti e polizia che possano intervenire. La soluzione migliore credo che possa essere questa, soluzione che è stata presa anche in altri Paesi”. Attilio Fontana, ospite in diretta a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro ha spiegato le misure restrittive che saranno in vigore da giovedì in Lombardia. “I numeri che si stanno verificando giorno dopo giorno – ha sottolineato Fontana – ma soprattutto le proiezioni realizzate da alcuni esperti in materia, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) L’obiettivo delinè “cercare di dare un colpo a una delle cause del contagio che è ripartito e che risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che non si riescono a controllare perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di agenti e polizia che possano intervenire. La soluzione migliore credo che possa essere questa, soluzione che è stata presa anche in altri Paesi”. Attilio Fontana, ospite in diretta a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro ha spiegato le misure restrittive che saranno in vigore da giovedì in. “I numeri che si stanno verificando giorno dopo giorno – ha sottolineato Fontana – ma soprattutto le proiezioni realizzate da alcuni esperti in materia, ...

