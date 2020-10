I tecnici di Bruxelles chiedono di seppellire alla svelta il Patto di Stabilità

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Spesso è l’amaro, non il dolce, ad arrivarefine. L’European Fiscal Board (Efb), l’organo della Commissione Europea che ha il compito di monitorare l’attuazione delle contorte regole fiscali dell’Ue, ha pubblicato il suo rapporto annuale: nell’ultimo capitolo delle 130 pagine si parla dell’Italia come Paese ad alto livello di debito, presa ad esempio delle simulazioni per spiegare l’inefficacia delle attuali norme comunemente note sotto il nome didi Stabilità e Crescita e la necessità di cambiarle. Unche, va ricordato,si è ostinata ad applicare per anni e ha sospeso solo ora “grazie” a una crisi economica mai vista prima in tempo di pace. L’Efb, che nei suoi rapporti passati criticava ...