I "Ferragnez" contattati dal premier Conte: Selvaggia Lucarelli polemizza (Di martedì 20 ottobre 2020) Il premier Conte ha contattato Chiara Ferragni e Fedez per chieder loro di ribadire, tramite i social, l'importanza della mascherina: Selvaggia Lucarelli polemizza Chiara Ferragni e Fedez, considerato l'esponenziale numero di followers di cui vantano, sono stati contattati da Giuseppe Conte in persona. Il premier, data la situazione critica di fronte alla quale si trova … L'articolo I "Ferragnez" contattati dal premier Conte: Selvaggia Lucarelli polemizza proviene da YesLife.it.

Lara86124487 : ????????MUOIOOOOO!!QUANDO SI DICE CHE IL RIDICOLO NON HA LIMITE! IL MARITINO DELL INFLUENCER CONTAGIA CONSIGLIANDO LE M… - Francesco_ITA94 : Per tutti quelli che si lamentano del fatto che i #ferragnez siano stati contattati, da Giuseppe Conte, per veicola… - Maly20122 : I #ferragnez sono i Re Mida italiani ragazzi .. e se il pres li ha contattati sa il loro potenziale, mettetevi la m… - louistobehappy : I Ferragnez contattati da Conte per fare comunicazione sull’uso delle mascherine io amo questo Paese -