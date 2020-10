GF Vip, la Gregoraci in lacrime e Pretelli ci ricasca (Di martedì 20 ottobre 2020) Se l’ex modello aveva deciso di mettere un freno, anzi un punto, con Elisabetta Gregoraci ecco che sono bastate poche lacrime da parte dell’ex moglie di Briatore e Pierpaolo ci è ricascato a piedi pari. Di certo Pierpaolo Pretelli è pazzamente innamorato di Elisabetta: qui non ci piove. E dopo la lite ecco che fra i due è scoppiata di nuovo la pace e la voglia di riconquistareArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Se l’ex modello aveva deciso di mettere un freno, anzi un punto, con Elisabettaecco che sono bastate pocheda parte dell’ex moglie di Briatore e Pierpaolo ci èto a piedi pari. Di certo Pierpaoloè pazzamente innamorato di Elisabetta: qui non ci piove. E dopo la lite ecco che fra i due è scoppiata di nuovo la pace e la voglia di riconquistareArticolo completo: dal blog SoloDonna

FilmNewsItaly : “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Petrelli chiude con Elisabetta Gregoraci: 'Sono scioccato' - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #ElisabettaGregoraci nervosa per la #nomination prima chiede chiarimenti a #TommasoZorzi poi litiga con… - Saverio_94 : GF Vip 5, Stefania vs Elisabetta: «Che sei venuta a fare al Grande Fratello?»· La Gregoraci: «Devo per forza sparla… - TuttoUeD : - Nacino6 : #GFVIP @ilMenestrelloh Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ammette tutto: «Il mio gesto è per ...», Antonella… -