After 2 | Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin parlano delle scene di sesso

Ultime Notizie dalla rete : After Josephine

Movieplayer.it

Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, che in After interpretano i protagonisti Tessa e Hardin, hanno parlato di quando hanno girato le scene di sesso dei film, ma hanno vissuto esperienze emotivam ...La saga di «After» continua, ma con un cast in gran parte modificato. A dare la notizia i produttori del progetto, al lavoro sulle riprese appena iniziate in Bulgaria. I fan possono stare tranquilli: ...