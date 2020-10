Tutti pazzi per Irene, la nipote di Mara Venier, tale e quale alla zia, (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutti pazzi per la giovane Irene. Dopo che zia Mara Venier l'ha nominata in tv, non si fa che parlare della splendida 21enne veneziana, soprattutto in virtù della grande somiglianza con la conduttrice. Leggi su today (Di lunedì 19 ottobre 2020)per la giovane. Dopo che zial'ha nominata in tv, non si fa che parlare della splendida 21enne veneziana, soprattutto in virtù della grande somiglianza con la conduttrice.

NicolaPorro : ?? L’ipocrisia delle chiusure alle 22, Travaglio che rivuole il bollettino di Borrelli, la balla delle terapie inten… - michelazbol : RT @totofanatici: Totò - Il Medico dei Pazzi - 'Il Sindaco di Roccasecca' - 'Di tutti i #Sindaci questo è il Migliore!' - Usa il #RETWEEET… - infoitcultura : Tutti pazzi per Irene, la nipote di Mara Venier (tale e quale alla zia) - Ale_Landolina : COSE DA PAZZI HO AIUTATO IO TUTTI GLI INVALIDI D'ITALIA PER AVERE QUEST'AUMENTO E IO VENGO SCARTATO, Cìè PER FORZA… - forawhile____ : 'E passe e spasse sott'a stu barcone ma tu si' guaglione. Tu nun canusce 'e ffemmene si' ancora accussí giovane' TO… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per Irene, la nipote di Mara Venier (tale e quale alla zia) Today.it Martina Stella: carriera e vita privata della bella attrice

Martina Stella è una delle protagoniste di “Lockdown all’italiana”, la nuova commedia di Enrico Vanzina. Nata il 28 novembre del 1984, la bella attrice Martina Stella è una delle protagoniste di “Lock ...

Tutti pazzi per Irene, la nipote di Mara Venier (tale e quale alla zia)

Chi è Irene, nipote di Mara Venier. Sono oltre mille i follower che oggi seguono la ragazza su Instagram. Bionda e con gli occhi azzurri proprio come Mara, ama condividere via so ...

Martina Stella è una delle protagoniste di “Lockdown all’italiana”, la nuova commedia di Enrico Vanzina. Nata il 28 novembre del 1984, la bella attrice Martina Stella è una delle protagoniste di “Lock ...Chi è Irene, nipote di Mara Venier. Sono oltre mille i follower che oggi seguono la ragazza su Instagram. Bionda e con gli occhi azzurri proprio come Mara, ama condividere via so ...