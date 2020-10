Stefano Bettarini torna oggi al Grande Fratello Vip: nella casa rivedrà l’ex Dayane Mello (Di lunedì 19 ottobre 2020) Stefano Bettarini stasera farà il suo ingresso al Grande Fratello Vip, nella casa più spiata d’Italia c’è anche la sua ex fidanzata Dayane Mello Andrà in onda oggi lunedì 19 ottobre l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, nella casa farà il suo ingresso Stefano Bettarini. L’ex calciatore in passato ha già partecipato al reality, durante la prima edizione, è quindi un’esperienza che già conosce. Giornalettismo ha fatto sapere che Bettarini entrerà al ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020)stasera farà il suo ingresso alVip,più spiata d’Italia c’è anche la sua ex fidanzataAndrà in ondalunedì 19 ottobre l’undicesima puntata delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5,farà il suo ingresso. L’ex calciatore in passato ha già partecipato al reality, durante la prima edizione, è quindi un’esperienza che già conosce. Giornalettismo ha fatto sapere cheentrerà al ...

Nella serata del 19 ottobre sembra che Stefano Bettarini sarà uno dei nuovi ingressi del Grande Fratello Vip 5: nella casa del reality show è presente l’ex fidanzata, Dayane Mello, e l’ex “rivale in a ...

