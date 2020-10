“Ora basta” Al LIve le rivelazioni choc di Fabrizio Corona Barbara D’Urso interrompe il collegamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Settimana difficile per. Il 15 ottobre ha appreso di dover rifare 9 mesi di detenzione che aveva scontato nel 2018 in affidamento terapeutico. La sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Milano lo ha colpito duramente e l’ex re dei paparazzi si è sfogato sui social con parole dure che hanno fatto preoccupare i suoi fan. “Violazione dei principi di giustizia. Per l’ennesima volta. Ora basta! Basta! È una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto. Anche a sacrificare la mia vita. Giuro. Non sono mai stato così”. Ai suoi post era seguita una breve dichiarazione del suo avvocato, nella quale spiegava la vicenda giudiziaria dell’ex fotografo. “Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato cheha fatto 9 mesi in affido per niente perché sono stati ...