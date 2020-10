Mes, Italia viva contro Conte: “Quel prestito fa salire il debito? Sono mesi che aumenta e a tassi più onerosi. Banalità e demagogia” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La sostanziale bocciatura del Mes arrivata domenica sera dal presidente del Consiglio, e soprattutto le motivazioni con cui Giuseppe Conte l’ha spiegata, riaprono lo scontro in maggioranza. Il coordinatore di Italia viva, Ettore Rosato, ha commentato parlando di “una banalità e una demagogia che lascia sbalorditi“. E Matteo Renzi su facebook scrive che “dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli Italiani”. Il premier ha argomentato che, essendo la linea di credito pandemica del Mes un prestito, “va a incrementare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) La sostanziale bocciatura del Mes arrivata domenica sera dal presidente del Consiglio, e soprattutto le motivazioni con cui Giuseppel’ha spiegata, riaprono lo sin maggioranza. Il coordinatore di, Ettore Rosato, ha commentato parlando di “una banalità e una demagogia che lascia sbalorditi“. E Matteo Renzi su facebook scrive che “dicendo No al Mes il Premierfa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per glini”. Il premier ha argomentato che, essendo la linea di credito pandemica del Mes un, “va a incrementare il ...

