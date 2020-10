Mario Serpa, ex fidanzato di Claudio Sona: un addio turbolento (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mario Serpa è l’ex fidanzato di Claudio Sona. I due dopo essersi conosciuto ad Uomini e Donne si sono laciati malamente. Claudio Sona e Mario Serpa (fonte Instagram @realClaudioSona @lemonelledeiclario)Mario Serpa e Claudio Sona hanno un grande primato: quello di aver partecipato, per la prima volta, nel programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi al trono gay. All’epoca Sona faceva il tronista, mentre Serpa era sceso come corteggiatore proprio per corteggiarlo. Tra loro immediatamente c’è stato una sorta di colpo di fulmine che li ha portati ad ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020)è l’exdi. I due dopo essersi conosciuto ad Uomini e Donne si sono laciati malamente.(fonte Instagram @real@lemonelledeiclario)hanno un grande primato: quello di aver partecipato, per la prima volta, nel programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi al trono gay. All’epocafaceva il tronista, mentreera sceso come corteggiatore proprio per corteggiarlo. Tra loro immediatamente c’è stato una sorta di colpo di fulmine che li ha portati ad ...

1976Falzone : @bojacktomlinson Speriamo di no non mi stava molto simpatico mi dava del falsetto anche se è un bellissimo ragazzo!… - deansedice : RT @INYOUREYESZ4YN: MA CHI LI VUOLE GLI EX CONCORRENTI??? MA CHI LO VUOLE CLAUDIO SONA? CHE IO STO ANCORA NERA PER LA SUA RELAZIONE CON UN… - INYOUREYESZ4YN : MA CHI LI VUOLE GLI EX CONCORRENTI??? MA CHI LO VUOLE CLAUDIO SONA? CHE IO STO ANCORA NERA PER LA SUA RELAZIONE CON… - zazoomblog : Perchè Zorzi ha denunciato Mario Serpa l’ex di Claudio Sona - #Perchè #Zorzi #denunciato #Mario… - zazoomblog : Perchè Zorzi ha denunciato Mario Serpa l’ex di Claudio Sona - #Perchè #Zorzi #denunciato #Mario -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Serpa Mario Serpa ex fidanzato Claudio Sona, amore e tradimenti: la loro storia YouMovies Mario Serpa ex fidanzato Claudio Sona, amore e tradimenti: la loro storia

Mario Serpa è stato l'ex fidanzato di Claudio Sona, entrambi personaggi noti nel mondo televisivo. Scopriamo di più sulla loro relazione.

Claudio Sona vita privata

Claudio Sona chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata del primo tronista gay.

Mario Serpa è stato l'ex fidanzato di Claudio Sona, entrambi personaggi noti nel mondo televisivo. Scopriamo di più sulla loro relazione.Claudio Sona chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata del primo tronista gay.