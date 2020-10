Lite furibonda tra Speranza e Spadafora Retroscena | rissa sul dpcm | la verità sul ritardo di Giuseppe Conte In che mani siamo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Come mai il presidente del Consigliosi è fatto attendere quasi un'ora e mezza prima presentarsi davanti agli italiani nel discorso tv annunciato per le venti? Sembra che il Paese, racconta un indiscreto del Corriere della Sera, sia rimasto appeso per unatra il ministro della Salute Robertoe quello dello Sport, Vincenzo. Il nodo è quello delle palestre delle piscine.voleva chiudere mentrecon l'appoggio delle Regioni e diè riuscito a tenerle aperte. Ne è uscito l'undicesimoche contiene 12 articoli che inaspriscono le misure su ristoranti e bar ma che nonngono quella stretta che ...