Linguine con crema di carote e peperoni croccanti

Se cercate una nuova ricetta per un primo questa delle è veramente una ricetta sfiziosa, facile e rapida da preparare. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti
320 g di pasta
5 carote grandi
1 patata piccola
1 pezzetto di cipolla
1 peperone medio
Sale fino q.b.
5-6 cucchiai di olio evo
Peperoncino piccante (facoltativo)

Per preparare le Linguine con crema di carote e peperone croccante iniziate lavando e sbucciando le carote, poi tagliatele a pezzetti e lasciate da parte. Sbucciate una patata e tagliate a pezzetti, poi lavatela sotto l'acqua corrente fredda fino a quando l'acqua non sarà limpida. Tagliate un pezzetto di cipolla e iniziamo. In un pentolino mettete dell'olio extravergine di oliva e aggiungete la ...

xxrosaxx96 : @rukatan_JJ Linguine con scampi al forno?? - luhev : RT @Cavallo62259638: Buona cena a tutti ...io stasera ho cucinato due linguine con seppia e olive tagiasche e seppie alla griglia ?????? https… - BelliTiziano : oggi per la ricetta #ignorante noi linguine con vongole veraci #eurosportciclismo #magrini - Suziquattro2 : RT @Cavallo62259638: Buona cena a tutti ...io stasera ho cucinato due linguine con seppia e olive tagiasche e seppie alla griglia ?????? https… - _Facezia_ : Che bella questa CANOCCHIA (o CICALA DI MARE) ?? Me la immagino cotta in salsa di pomodoro con linguine... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Linguine con Spaghetti (o linguine) alle Vongole Veraci: un simbolo nel mondo Vivicentro A Bibbiena, ristorante e vineria con il pesce di montagna

Si cucina carne come il piccione, che è diventato un must, lo si prepara da 15 anni e i clienti lo pretendono. E ancora il pesce di fiume come la trota. Una vera specialità proposta diversamente in tu ...

Chef Cilentano premiato a concorso nazionale

Gerardo Cosentino rinomato chef di Palinuro conquista il podio ad un concorso nazionale lanciato dall’azienda di Grande Distribuzione Organizzata “Selecta”. Il piatto che ha conquistato il premio al c ...

