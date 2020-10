Jude Law, dal Vaticano al soprannaturale. Ora la serie è horror - (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sara Frisco L'attore è protagonista di "The Third Day", un innovativo progetto tv in sette puntate Un uomo (interpretato da Jude Law) assiste in un bosco al tentativo di suicidio di una ragazzina. Riesce a salvarla e ad accompagnarla a casa, nell'isola britannica di Osea. L'isola - dove tra l'altro Amy Winehouse trascorse nel 2008 un periodo di disintossicazione - è collegata alla terra ferma da una strada percorribile soltanto con la bassa marea. L'uomo fa tardi e rimane bloccato in quello strano posto. Un luogo che offrirà molti misteri, abitato da una comunità simile a una setta, con i suoi inquietanti riti... Inizia così la originalissima miniserie televisiva The Third Day, che arriva da stasera alle 21.15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV, e che è anche parte di un esperimento teatrale che ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sara Frisco L'attore è protagonista di "The Third Day", un innovativo progetto tv in sette puntate Un uomo (interpretato daLaw) assiste in un bosco al tentativo di suicidio di una ragazzina. Riesce a salvarla e ad accompagnarla a casa, nell'isola britannica di Osea. L'isola - dove tra l'altro Amy Winehouse trascorse nel 2008 un periodo di disintossicazione - è collegata alla terra ferma da una strada percorribile soltanto con la bassa marea. L'uomo fa tardi e rimane bloccato in quello strano posto. Un luogo che offrirà molti misteri, abitato da una comunità simile a una setta, con i suoi inquietanti riti... Inizia così la originalissima minitelevisiva The Third Day, che arriva da stasera alle 21.15 su Sky Atlantic, in streaming su NOW TV, e che è anche parte di un esperimento teatrale che ...

zaijavd : Appena finito di vedere per la ventesima volta questo film ma Jude Law resta crush potentissima cioè guardatelo vi… - ClaudiaStrano96 : l’interpretazione di Jude Law in #theyoungpope ma cosa mi ero persa?! - DesignerOstile : Jude Law nella pubblicità di Sky WiFi. Leo DiCaprio in quella della 500. EH VABBÈÈÈÈÈ! MA CHE STA DIVENTANDO LA TV?! - flyingpigs__ : Rega ma vogliamo parlare della voce di jude law - Jawahar66037902 : RT @flowervsfeast: comunque volevo dire che Jude Law in The Holiday -

Ultime Notizie dalla rete : Jude Law Jude Law, dal Vaticano al soprannaturale. Ora la serie è horror ilGiornale.it Jude Law, dal Vaticano al soprannaturale. Ora la serie è horror

Un uomo (interpretato da Jude Law) assiste in un bosco al tentativo di suicidio di una ragazzina. Riesce a salvarla e ad accompagnarla a casa, nell'isola britannica di Osea. L'isola - dove tra l'altro ...

Cinema Tutti gli articoli Pagina 12656

« Jude Law scrive necrologi, la principessa Amidala fa la spogliarellista, Julia Roberts parla dei particolari più intimi della sua vita sessuale e Clive Owen recita bene. No, non è uno scherzo, ma il ...

Un uomo (interpretato da Jude Law) assiste in un bosco al tentativo di suicidio di una ragazzina. Riesce a salvarla e ad accompagnarla a casa, nell'isola britannica di Osea. L'isola - dove tra l'altro ...« Jude Law scrive necrologi, la principessa Amidala fa la spogliarellista, Julia Roberts parla dei particolari più intimi della sua vita sessuale e Clive Owen recita bene. No, non è uno scherzo, ma il ...