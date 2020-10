Genoa | Faggiano | “Noi a Napoli abbiamo giocato | a buon intenditore poche parole”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Noi aci siamo andati a giocare, aparole…“. Il ds del, Daniele, commenta così la mancata disputa di Juventus-dopo la decisione dei partenopei di disertare la trasferta a seguito dell’intervento dell’Asl. “Quantirifuori per Covid-19? Tredici, purtroppo – ha aggiuntoai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio di Verona--. I tamponi erano con le stesse positività di ieri. Non ci siamo allenati per cinque giorni, anche dopofatto allenare quelli che potevano da soli. Dobbiamo fare di necessità virtù“.