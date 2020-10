Ezio Greggio sbotta contro un utente che lo critica | “Vitello | sembri un tacchino spiumato”

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il film Lockdown All’Italiana ha ricevuto molte critiche sul web, ma è stato stroncato anche dalla vedova di Carlo Vanzina.però (intervistato per La Repubblica) non si è detto spaventato dai giudizi dei social. “Se mi hanno dato fastidio le critche? Zero. Erano quattro gatti. Io non do retta a quel tipo di web, io posso dare retta magari discutere con un critico che parla di un film: è giusto fare una chiacchierata e rispondere. Ma quelli erano quattro imbecilli. Un suo collega li ha definiti una legione di imbecilli, credo che l’unico eccesso sia stato la parola legione, li abbiamo contati erano davvero pochi, alcuni copia incollavano per far vedere che erano in tanti. Ma i media hanno risposto loro e li hanno zittiti. Noi siamo tranquilli, abbiamo fatto un film cattivo, feroce, divertente e ...