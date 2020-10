Covid Napoli, lunghe file davanti ai laboratori privati (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – lunghe file davanti ai laboratori di analisi privati nel centro di Napoli per effettuare il tampone per il test Covid-19. Inoltre, secondo quanto riferito da alcuni utenti, per tutti i sospetti che dovrebbero effettuare il tampone a domicilio, l’attesa media è di tre-quattro giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoaidi analisinel centro diper effettuare il tampone per il test-19. Inoltre, secondo quanto riferito da alcuni utenti, per tutti i sospetti che dovrebbero effettuare il tampone a domicilio, l’attesa media è di tre-quattro giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

fanpage : ?? Ultim'ora Non c’è più posto negli ospedali per i pazienti Covid in Campania - repubblica : Covid: 70 positivi tra suore e operatori in una casa di riposo nel Napoletano - repubblica : Covid, 100 lavoratori di Asìa in isolamento, si rischia una crisi rifiuti - PulitiElena : RT @fanpage: #Covid19 Chiusi tre ristoranti in #Campania - RTonyi : RT @totofanatici: Totò Miseria e Nobiltà - 'La Spesa' - 'Sorridiamo - solo questo abbiamo!' - Usa il #RETWEEET, #seguimi su #twitter facci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid Napoli, sui social la festa (vietata) della prima comunione con tanto di cantanti neomelodici Il Messaggero Covid, ricominciano a morire anche i medici: altre due vittime. L'elenco sale a 181

Ancora due medici morti a causa del Covid 19. Diventano 181 i professionisti ... medico di medicina generale di Secondigliano (Napoli). Sembra che sia stato infettato da un paziente.

Covid: file davanti laboratori privati Napoli per tampone

File dalla mattinata davanti ad alcuni laboratori privati nel centro di Napoli. Persone in coda per l'effettuazione di tamponi. In alcune zone sono diverse decine in attesa del proprio turno per sotto ...

Ancora due medici morti a causa del Covid 19. Diventano 181 i professionisti ... medico di medicina generale di Secondigliano (Napoli). Sembra che sia stato infettato da un paziente.File dalla mattinata davanti ad alcuni laboratori privati nel centro di Napoli. Persone in coda per l'effettuazione di tamponi. In alcune zone sono diverse decine in attesa del proprio turno per sotto ...