Conte sul Mes: “Non è una panacea, se lo prendiamo servono tasse o tagli di spese” (Di lunedì 19 ottobre 2020) In diretta da Palazzo Chigi per l’ultima conferenza stampa relativa al DPCM del 18 ottobre, il premier Giuseppe Conte ha chiarito alcuni punti sul Mes: “Non è una panacea: se lo prendiamo, tasse o tagli di spese”. Il Meccanismo Europeo di Stabilità non è lo strumento in grado di curare ogni male di un Paese … L'articolo Conte sul Mes: “Non è una panacea, se lo prendiamo servono tasse o tagli di spese” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) In diretta da Palazzo Chigi per l’ultima conferenza stampa relativa al DPCM del 18 ottobre, il premier Giuseppeha chiarito alcuni punti sul Mes: “Non è una: se lodi spese”. Il Meccanismo Europeo di Stabilità non è lo strumento in grado di curare ogni male di un Paese … L'articolosul Mes: “Non è una, se lodi spese” proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - ricpuglisi : Conte ostaggio dei grillini sul MES. #DPCM - BentivogliMarco : Non solo, neanche un giornalista che dopo aver sentito le bufale proferite da #Conte sul #Mes lo abbia interrotto… - RiccardoUrbani3 : RT @claudiovelardi: Sui giornali di stamattina nessun accenno agli inammissibili strafalcioni di Conte sul MES. #RegimettoCasalino #Giornal… - RiccardoUrbani3 : RT @antoniopolito1: Non si può davvero dire che Conte non ascolti l’opposizione. Sul Mes ha seguito alla lettera la linea Borghi-Bagnai -