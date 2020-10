Con la seconda ondata Covid la povertà avanza | lo Stato arretra

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La povertàa vele spiegate. Non l’arresta nessun decreto del presidente del Consiglio e neppure una delle ordinanze dei presidenti delle Regioni. Lo certificano i numeri.Nel periodo maggio-settembre 2020, confrontato con gli stessi mesi del 2019, l’incidenza dei “nuovi poveri” per effetto dell’emergenzapassa dal 31% al 45%. Secondo il Rapporto Povertà della Caritas “quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta”. Donne, giovani e famiglie con minori e persone in età lavorativa, sempre più in difficoltà.Da aprile a giugno di quest’anno, la Caritas ha assistito 450mila persone. Tra le quali hanno fatto capolino anche piccoli commercianti e lavoratori autonomi. Tante, anzi tantissime persone. Ma forse il dato più ...