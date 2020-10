“Chiusure le decidono i sindaci con i prefetti”. Il Viminale stoppa la polemica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – I sindaci, di concerto con i prefetti, decideranno se chiudere o meno aree cittadine a rischio contagio per via degli assembramenti. Il governo giallofucsia stoppa così la polemica scatenata dai primi cittadini sullo scaricabarile di eventuali lockdown localizzati. “Il coinvolgimento dei sindaci nel nuovo Dpcm, in materia di chiusure localizzate di strade o piazze, non è uno scaricabarile dello Stato“, chiarisce il sottosegretario al ministero dell’Interno (qui i dati sui controlli anti-movida) con delega agli enti locali, il dem Achille Variati. La nota del Viminale: “sindaci supportati da prefetti nei Comitati provinciali di ordine pubblico” “Lo Stato non abbandona i Comuni né li investe di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – I, di concerto con i prefetti, decideranno se chiudere o meno aree cittadine a rischio contagio per via degli assembramenti. Il governo giallofucsiacosì lascatenata dai primi cittadini sullo scaricabarile di eventuali lockdown localizzati. “Il coinvolgimento deinel nuovo Dpcm, in materia di chiusure localizzate di strade o piazze, non è uno scaricabarile dello Stato“, chiarisce il sottosegretario al ministero dell’Interno (qui i dati sui controlli anti-movida) con delega agli enti locali, il dem Achille Variati. La nota del: “supportati da prefetti nei Comitati provinciali di ordine pubblico” “Lo Stato non abbandona i Comuni né li investe di ...

MZorzy : RT @IlPrimatoN: Il ministro Boccia: 'Se c'è un quartiere da chiudere decidono i sindaci. E' già cosi, non serviva inserirli nel Dpcm' htt… - GHERARDIMAURO1 : RT @IlPrimatoN: Il ministro Boccia: 'Se c'è un quartiere da chiudere decidono i sindaci. E' già cosi, non serviva inserirli nel Dpcm' htt… - IlPrimatoN : Il ministro Boccia: 'Se c'è un quartiere da chiudere decidono i sindaci. E' già cosi, non serviva inserirli nel Dpc… - zazoomblog : Continua il giallo del Dpcm ministro Boccia: Sulle chiusure decidono i sindaci - #Continua #giallo #ministro… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Nuovo dpcm, Boccia: 'Su chiusure decidono i sindaci' -

Ultime Notizie dalla rete : “Chiusure decidono Startup: Tramundi allarga orizzonte turismo e chiude round investimento 1,5 mln (2) Affaritaliani.it