Roma, Dzeko resta e rilancia: possibile rinnovo in vista (Di domenica 18 ottobre 2020) La quiete dopo la tempesta e in casa Roma cambia radicalmente la posizione di Edin Dzeko. Ad un passo dal trasferirsi alla Juventus negli ultimi giorni di mercato dell'ultima sessione, il bosniaco alla fine è rimasto nella Capitale e intende restarci. Probabilmente ancora a lungo.Dzeko verso il rinnovocaption id="attachment 414993" align="alignnone" width="618" Dzeko (getty images)/captionLa Roma si prepara al primo tour de force stagionale e stasera contro il Benevento cerca tre punti per avvicinarsi alle posizioni alte della classifica. Per farlo, mister Fonseca si affiderà soprattutto al gigante Edin Dzeko che, in queste ultime ore, pare sempre più vicino al rinnovo di contratto. Il bosniaco, spenti i rumors di ...

