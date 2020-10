Roma-Benevento, le formazioni ufficiali (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma e Benevento. Questo l’undici scelto da Fonseca e Pippo Inzaghi: Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F. Foto: twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Sono state rese note ledi. Questo l’undici scelto da Fonseca e Pippo Inzaghi:(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi F. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

