Rock and Roll, dal libro della Genesi: Chuck Berry (Di domenica 18 ottobre 2020) Per Chuck Berry la vita dev’essere stata un po’ come andare sulle montagne russe, tra impennate vertiginose e improvvise e spaventose cadute. Ed in effetti un parco giochi musicale lui, ad un certo punto, l’ha davvero messo su. Ma nel parco giochi della vita la star assoluta è sempre stato lui: fra i primi ad entrare nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, al quinto posto nella classifica di Rolling Stone dei 100 migliori artisti e al settimo dei 100 migliori chitarristi, sicuramente una delle più grandi leggende della musica. “Se tu volessi dare un altro nome al Rock and Roll, lo potresti chiamare Chuck Berry” John Lennon Chuck ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Perla vita dev’essere stata un po’ come andare sulle montagne russe, tra impennate vertiginose e improvvise e spaventose cadute. Ed in effetti un parco giochi musicale lui, ad un certo punto, l’ha davvero messo su. Ma nel parco giochivita la star assoluta è sempre stato lui: fra i primi ad entrare nella‘n’Hall of Fame, al quinto posto nella classifica diing Stone dei 100 migliori artisti e al settimo dei 100 migliori chitarristi, sicuramente una delle più grandi leggendemusica. “Se tu volessi dare un altro nome aland, lo potresti chiamare” John Lennon...

SkyArte : Il 18 ottobre 1926 nasceva #ChuckBerry. Cantante e compositore, si contende con Elvis Presley il primato per aver i… - madrynha2012 : RT @SkyArte: Il 18 ottobre 1926 nasceva #ChuckBerry. Cantante e compositore, si contende con Elvis Presley il primato per aver inventato o… - Cri_Pinna : RT @SkyArte: Il 18 ottobre 1926 nasceva #ChuckBerry. Cantante e compositore, si contende con Elvis Presley il primato per aver inventato o… - Leo_Lez4 : RT @SkyArte: Il 18 ottobre 1926 nasceva #ChuckBerry. Cantante e compositore, si contende con Elvis Presley il primato per aver inventato o… - Itsrowsheart : RT @SkyArte: Il 18 ottobre 1926 nasceva #ChuckBerry. Cantante e compositore, si contende con Elvis Presley il primato per aver inventato o… -

Ultime Notizie dalla rete : Rock and Rock and Roll, dal libro della Genesi: Chuck Berry Metropolitan Magazine Italia Rock and Roll, dal libro della Genesi: Chuck Berry

Ma nel parco giochi della vita la star assoluta è sempre stato lui: fra i primi ad entrare nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, al quinto posto nella classifica di Rolling Stone dei 100 migliori artisti ...

Da Ziggy Stardust a Heroes, David Bowie fotografato da Masayoshi Sukita. La mostra a Palermo

In mostra i ritratti più iconici del mitico Duca Bianco, da Ziggy Stardust alla leggendaria cover dell'album Heroes ...

Ma nel parco giochi della vita la star assoluta è sempre stato lui: fra i primi ad entrare nella Rock ‘n’ Roll Hall of Fame, al quinto posto nella classifica di Rolling Stone dei 100 migliori artisti ...In mostra i ritratti più iconici del mitico Duca Bianco, da Ziggy Stardust alla leggendaria cover dell'album Heroes ...