Rainbow Six Siege: in arrivo su Game Pass? (Di domenica 18 ottobre 2020) Microsoft aggiungere carne al fuoco di Game Pass, l'ultimo titolo in arrivo sarebbe Rainbow Six Siege. A suggerirlo un sibillino tweet Tom Clancy's Rainbow Six Siege sembrerebbe essere diretto al servizio di abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft, almeno secondo un recente post dell'account Twitter ufficiale di Xbox. Il celebre sparatutto tattico first person targato Ubisoft ha goduto di quasi mezzo decennio di successi dal suo debutto alla fine del 2015. Con un agguerrita e fidelizzatissima fanbase competitiva e aggiornamenti gratuiti coerenti, il gioco ha saputo attirare oltre 60 milioni di giocatori fino ad oggi. E ora, dopo i picchi da record del conteggio dei giocatori, sembra proprio che il gioco sia ...

