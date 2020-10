Professore decapitato in Francia, migliaia di persone in piazza per la libertà di parola: “Non ci fate paura” (Di domenica 18 ottobre 2020) Anche il premier francese ha preso parte ad una delle manifestazioni in omaggio a Samuel Paty, l’insegnante decapitato vicino a Parigi Sono immagini emozionanti ma allo stesso tempo preoccupanti, dato l’altissimo numero di contagi da Coronavirus registrati, quelle che arrivano dalla Francia dove migliaia di persone si sono radunate in decine di manifestazioni organizzate in … L'articolo Professore decapitato in Francia, migliaia di persone in piazza per la libertà di parola: “Non ci fate paura” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 ottobre 2020) Anche il premier francese ha preso parte ad una delle manifestazioni in omaggio a Samuel Paty, l’insegnantevicino a Parigi Sono immagini emozionanti ma allo stesso tempo preoccupanti, dato l’altissimo numero di contagi da Coronavirus registrati, quelle che arrivano dalladovedisi sono radunate in decine di manifestazioni organizzate in … L'articoloindiinper la libertà di: “Non cipaura” NewNotizie.it.

matteosalvinimi : ??????Samuel Paty era un professore di storia di 47 anni. Per aver voluto insegnare ai suoi ragazzi il valore della l… - matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - MichelaMarzano : E adesso che faccio, con i miei studenti, quando arrivo al capitolo “libertà di espressione”? Oggi il mio pezzo s… - beatrizyodice : RT @Corriere: «Je suis Samuel», migliaia in piazza per il professore decapitato - Yi_Benevolence : RT @editoreruggeri: Se avessero decapitato un professore cosa avrebbe fatto De Gaulle? E con questa domanda vado a dormire -