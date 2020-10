MotoGP su TV8, GP Aragon 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 18 ottobre 2020) Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 15.00 per la partenza di un fondamentale Gran Premio d’Aragon 2020, decimo e quintultimo round stagionale del Mondiale MotoGP 2020. La spettacolare lotta per il titolo iridato entra nella fase decisiva con quattro piloti racchiusi in 19 punti ancora tutti pienamente in lizza per la leadership di uno dei campionati più incerti e bizzarri di sempre. Fabio Quartararo, leader della generale, scatta oggi dalla pole position davanti alla Yamaha del suo futuro compagno di squadra Maverick Vinales e alla Honda LCR del britannico Cal Crutchlow. Fari puntati in ottica mondiale anche sulla Suzuki di Joan Mir, 6°, e sulla Ducati di Andrea Dovizioso, costretto a rimontare dalla 13ma piazzola in griglia. Il Gran Premio d’Aragon ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 15.00 per la partenza di un fondamentale Gran Premio d’, decimo e quintultimo round stagionale del Mondiale. La spettacolare lotta per il titolo iridato entra nella fase decisiva con quattro piloti racchiusi in 19 punti ancora tutti pienamente in lizza per la leadership di uno dei campionati più incerti e bizzarri di sempre. Fabio Quartararo, leader della generale, scatta oggi dalla pole position davanti alla Yamaha del suo futuro compagno di squadra Maverick Vinales e alla Honda LCR del britannico Cal Crutchlow. Fari puntati in ottica mondiale anche sulla Suzuki di Joan Mir, 6°, e sulla Ducati di Andrea Dovizioso, costretto a rimontare dalla 13ma piazzola in griglia. Il Gran Premio d’...

