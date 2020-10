MotoGP | GP Aragon 2020 | le previsioni per la gara Sole ma temperature basse

(Di domenica 18 ottobre 2020) E’ ormai tutto pronto per ladel GP di. Si annuncia una battaglia sul circuito spagnolo, per quanto concerne la classe, tra il leader del mondiale Fabio Quartararo, il suo più immediato inseguitore Joan Mir e il nostro Franco Morbidelli che gli renderanno la vita dura. L’incognita che più di tutte potrebbe condizionare l’andamento dellaè quella legata al meteo. Se difficilmente potrà ripetersi quanto accaduto nell’ultimo weekend con la pioggia che ha stravolto letteralmente le gerarchie di, sul circuito dia fare realmente la differenza potrebbero essere le temperatura. Alcañiz, cittadina nella quale nasce il circuito, è il ...

E’ ormai tutto pronto per la gara del GP di Aragon 2020. Si annuncia una battaglia sul circuito spagnolo, per quanto concerne la classe MotoGP, tra il leader del mondiale Fabio Quartararo, il suo più ...Quartararo in pole. Andrea tredicesimo attacca il compagno: "L’ho tirato tre volte, mi ha mancato di rispetto e mi ha rubato il tempo" ...