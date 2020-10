Morgan | “Con Berlusconi si può fare un talent show | con televoto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Visionario e già ricco di proposte. Il vulcaniconon si ferma un momento da quando ha accettato la proposta di Vittorio Sgarbi per correre con la sua lista Rinascimento alla carica di sindaco di Milano. Il cantautore ha pubblicato sui social una foto con tutte le sue vittorie di “X Factor” (con gli Aram Quartet, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, Matteo Becucci e Michele Bravi) non a caso. “Sescende in campo come candidato sindaco per Milano – scrive– propongo di trasformare la campagna elettorale incanoro classico, con tanto di assegnazioni e televoto. Bisogna peròla squadra di giudici. Vincerà il miglior interprete, sceglierà veramente il pubblico, c’è il rischio che si ...