Affaritaliani : Manovra, 40 mld contro l'epidemia Stop alle cartelle esattoriali - gianca7871 : Si prospetta una manovra di 40 miliardi. 40. L’indebitamento che stiamo creando ci presenterà il conto nei prossimi… - cjmimun : Manovra: 5,7 mld sgravi e 1 mld credito d'imposta Sud - cjmimun : Manovra: 6,1 mld per scuola, universita', diritto studio - fisco24_info : Manovra: Assegno unico, vaccini, Sud, ecco tutte le misure: Fondi anti-Covid a trasporto locale. Oltre 6 mld alla s… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra mld

LiberoQuotidiano.it

6,1 MLD A SCUOLA, UNIVERSITÀ, DIRITTO STUDIO: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l ...Circa 10 miliardi per scuola e sanità, 4 miliardi per il sostegno ai settori in crisi e proroga della Cig per circa 5 miliardi. E' ancora tutta in chiave anti-Covid la legge di Bilancio per il 2021, c ...