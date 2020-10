(Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 La classifica dei tempi della Q2 di ieri: 1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.1 1’57.681 2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.5 1’57.740 0.059 / 0.059 3 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar TeamKTM 235.5 1’58.191 0.510 / 0.451 4 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.5 1’58.212 0.531 / 0.021 5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.1 1’58.268 0.587 / 0.056 6 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.0 1’58.272 0.591 / 0.004 7 99 Carlos TATAY SPA Reale AvintiaKTM 234.0 1’58.315 0.634 / 0.043 8 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 234.5 1’58.365 0.684 / 0.050 9 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AragonGP #Moto3 Tutto pronto per la partenza! #live - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'maledetta domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1 #Moto3… - DANIGARRI10 : RT @SkySportMotoGP: Tutti gli aggiornamenti dalle gare di #Moto2 e #Moto3 LIVE #AragonGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Tutti gli aggiornamenti dalle gare di #Moto2 e #Moto3 LIVE #AragonGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: tra pochi minuti la gara! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto3

OA Sport

Le battaglie in Moto3 (alle 12) e Moto2 (alle 13.20) accendono la domenica di Aragon, che si chiuderà alle 14 con la gara di MotoGP (live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno). In Moto3 parte davanti a ...Seguite in diretta streaming l'ultimo Round del Campionato Italiano Velocità, che decide i Campioni 2020 A Vallelunga si chiude il 2020 del Campionato Italiano Velocità, che nella giornata di ieri ha ...