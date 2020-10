Incidente a Chiari | auto finisce contro un albero | 4 ragazzi feriti | due gravi

(Di domenica 18 ottobre 2020) Brescia, 18 ottobre 2020 -ssimo, nella notte tra sabato e domenica, in via Lunghe, a, nel Bresciano. Quattro giovani tra i 18 e i 20 anni, sono finitiuncon l'...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Chiari

Il Giorno

Brescia, 18 ottobre 2020 - Gravissimo incidente, nella notte tra sabato e domenica, in via Lunghe, a Chiari, nel Bresciano. Quattro giovani tra i 18 e i 20 anni, sono finiti contro un albero con ...Quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte a Chiari, in provincia di Brescia ...