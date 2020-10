Gli infermieri tra paura e senso del dovere: «Noi, tornati in prima linea» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Carla Maestrini, da Cremona: «Abbiamo ricominciato a temere cosa accadrà domani. Abbiamo intubato 5 pazienti da Milano. Ho telefonato io a tutti i familiari» Leggi su corriere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Carla Maestrini, da Cremona: «Abbiamo ricominciato a temere cosa accadrà domani. Abbiamo intubato 5 pazienti da Milano. Ho telefonato io a tutti i familiari»

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri Gli infermieri tra paura e senso del dovere: «Noi, tornati in prima linea» Corriere della Sera I malati cronici vittime silenziose del Covid

Dai pazienti diabetici a quelli con patologie cardiache o respiratorie, ma anche chi ha un tumore o problemi psichiatrici: a causa dell'emergenza sanitaria si sono visti annullare visite e controlli.

Ex infermiere punta il dito «Hanno smantellato il Ss Cosma e Damiano»

PESCIA C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cui esisteva un presidio per la salute pubblica di eccellenza, pur essendo inserito in una piccola realtà come Pescia. Si tratta dell’ospedale SS.

