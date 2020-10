Giro d’Italia 2020, Vincenzo Nibali: “Mi sono difeso, manca una settimana e la posta è ancora alta” (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo Nibali è purtroppo crollato nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Lo Squalo ha faticato terribilmente sulla salita conclusiva che conduceva a Piancavallo e a nove chilometri dal traguardo si è staccato dai primi due della classifica generale, ovvero l’olandese Wilco Kelderman e il portoghese Joao Almeida. Il siciliano non aveva la gamba dei giorni migliori e ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo vero tappone di montagna di questa Corsa Rosa. Il capitano della Trek-Segafredo ha lasciato sul piatto più di un minuto e mezzo, ora si trova al settimo posto in classifica generale a 3’29” di ritardo da Almeida. Si tratta di un distacco abissale, il sogno di vincere il Giro d’Italia per la terza volta in carriera appare tramontato. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)è purtroppo crollato nella quindicesima tappa deld’Italia. Lo Squalo ha faticato terribilmente sulla salita conclusiva che conduceva a Piancavallo e a nove chilometri dal traguardo si è staccato dai primi due della classifica generale, ovvero l’olandese Wilco Kelderman e il portoghese Joao Almeida. Il siciliano non aveva la gamba dei giorni migliori e ha dovuto alzare bandiera bianca nel primo vero tappone di montagna di questa Corsa Rosa. Il capitano della Trek-Segafredo ha lasciato sul piatto più di un minuto e mezzo, ora si trova al settimo posto in classifica generale a 3’29” di ritardo da Almeida. Si tratta di un distacco abissale, il sogno di vincere ild’Italia per la terza volta in carriera appare tramontato. Il ...

