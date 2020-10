Emergenza Covid, in Campania stop ai ricoveri programmati (Di domenica 18 ottobre 2020) In Campania a causa dell’aumento dei contagi da Covid sono sospesi da oggi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture ospedaliere pubbliche; analogo provvedimento è stato deciso dall’Unità di Crisi regionale per le attività ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonché di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche). La nota dell’Unità, di Crisi è stata inviata ai direttori generali delle Asl, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie, dell’Istituto per i tumori Pascale. E’ possibile effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza non differibili e la sospensione è valida per tutti i ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 ottobre 2020) Ina causa dell’aumento dei contagi dasono sospesi da oggi isia medici che chirurgici nelle strutture ospedaliere pubbliche; analogo provvedimento è stato deciso dall’Unità di Crisi regionale per le attività ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonché di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche). La nota dell’Unità, di Crisi è stata inviata ai direttori generali delle Asl, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie, dell’Istituto per i tumori Pascale. E’ possibile effettuare solocon carattere d’urgenza non differibili e la sospensione è valida per tutti i ...

mante : La differenza fra le imposizioni anti covid di oggi e quelle di marzo è che allora erano emergenza, non ne sapevamo… - fattoquotidiano : ORA QUESTI NON PARLANO PIÙ Quelli che 'Covid è morto', 'Zero emergenza', 'Stadi aperti' Leggi:… - RobertoBurioni : Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una ri… - GennaroMart : RT @mbgiuffrida: In questa ultima settimana i grandi quotidiani italiani hanno scoperto che in 6 mesi è stato fatto poco o nulla per adegua… - Rosariov82 : RT @GuidoCrosetto: Ora vi spiego cosa è accaduto. La Regione Piemonte ha, a regime, 327 posti in terapia intensiva. Ne ha aggiunti 40, semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, scintille tra Azzolina e Comuni sugli orari di scuola. "Non c’è tempo, ma il governo non decide" la Repubblica Coronavirus, 11.705 nuovi positivi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 11.705 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 69 i decessi che portano il totale ...

Covid, contagi oltre quota 300. Tre i decessi registrati in Puglia

Si mantengono alti i livelli di contagio in Puglia. I nuovi casi registrati oggi sono 301, a fronte di 4.633 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. Nel dettaglio, i nuovi casi ...

ROMA (ITALPRESS) - Sono 11.705 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 69 i decessi che portano il totale ...Si mantengono alti i livelli di contagio in Puglia. I nuovi casi registrati oggi sono 301, a fronte di 4.633 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus. Nel dettaglio, i nuovi casi ...