Creators: The Past - recensione (Di domenica 18 ottobre 2020) Ci sono film che lasciano senza parole. Che lasciano increduli sulla loro natura, che ci fanno dubitare di noi stessi (saremo troppo cattivi?). E ci fanno anche interrogare sui meccanismi produttivi che hanno concorso alla realizzazione del progetto. Ci sono film come Creators - The Past, primo capitolo in attesa di sequel (così si dichiara e si conferma con il finale tronco), che siamo davvero curiosi di vedere se vedrà luce.L'ambizioso film è il parto della creatività dello stesso regista, Piergiuseppe Zaia, che scrive anche la sceneggiatura insieme a Eleonora Fani. Zaia anche produce e compone pure le musiche che sorreggono massicciamente la narrazione. In tempi di scarse uscite su grande schermo, il progetto ha destato una certa curiosità, con l'uscita rimandata da marzo a oggi, approdato adesso in qualche ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 ottobre 2020) Ci sono film che lasciano senza parole. Che lasciano increduli sulla loro natura, che ci fanno dubitare di noi stessi (saremo troppo cattivi?). E ci fanno anche interrogare sui meccanismi produttivi che hanno concorso alla realizzazione del progetto. Ci sono film come- The, primo capitolo in attesa di sequel (così si dichiara e si conferma con il finale tronco), che siamo davvero curiosi di vedere se vedrà luce.L'ambizioso film è il parto della creatività dello stesso regista, Piergiuseppe Zaia, che scrive anche la sceneggiatura insieme a Eleonora Fani. Zaia anche produce e compone pure le musiche che sorreggono massicciamente la narrazione. In tempi di scarse uscite su grande schermo, il progetto ha destato una certa curiosità, con l'uscita rimandata da marzo a oggi, approdato adesso in qualche ...

Eurogamer_it : Fra il dire e il fare... #Creators - hyyhtobio : @BenNotFound GDHSJSK THE CONTENT CREATORS CHALLENGE THING - jarppimello95 : Ieri sera sono stato al cienemana vedere “Creators The Past” io ve lo giuro il film più BRUTTO dei 25 anni della mi… - HorrorItalia24 : Jennifer Mischiati al cinema con il film “Creators – The Past” di Piergiuseppe Zaia - ilFrancoTirator : RT @BlogCinemando: Un film che non è un film. Un prodotto arrogante che non innova. Leggi la mia recensione di #CreatorsThePast (@CreatorsM… -

Ultime Notizie dalla rete : Creators The «Creators: The Past», la fantascienza italiana dalle molte ambizioni Il Sole 24 ORE Creators: The Past - recensione

E ci fanno anche interrogare sui meccanismi produttivi che hanno concorso alla realizzazione del progetto. Ci sono film come Creators - The Past, primo capitolo in attesa di sequel (così si dichiara e ...

Announcing INKR: An International, Immersive World of Comics

INKR also offers INKR Localize, AI-assisted localization software which allows comics to be translated and posted by their authorized creators in record time. INKR Localize will effectively end issues ...

E ci fanno anche interrogare sui meccanismi produttivi che hanno concorso alla realizzazione del progetto. Ci sono film come Creators - The Past, primo capitolo in attesa di sequel (così si dichiara e ...INKR also offers INKR Localize, AI-assisted localization software which allows comics to be translated and posted by their authorized creators in record time. INKR Localize will effectively end issues ...