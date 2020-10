fradepal : RT @ilpost: Cosa comporta una crescita “esponenziale” dei contagi - LaLeggivendola : RT @ilpost: Cosa comporta una crescita “esponenziale” dei contagi - MArturoSav : @ildelfinogiulio Ma avere TUTTI un comportamento responsabile (mascherine e distanziamento sociale come prima cosa)… - DavideBifaro : RT @ilpost: Cosa comporta una crescita “esponenziale” dei contagi - micSmum : RT @ilpost: Cosa comporta una crescita “esponenziale” dei contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa comporta

Il Post

Quando è arrivata la sosta per le Nazionali non ero troppo contento. Ma come, dobbiamo fermarci proprio adesso? Proprio dopo la vittoria sulla Fiorentina, ...L’uccisione dei cinghiali nella tarda serata di venerdì accende la polemica politica e avvia lo scaricabarile tra Comune di Roma e Regione Lazio.