Coronavirus: norme violate a mercato Bergamo, 12 operatori multati (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Controlli dei carabinieri al mercato ortofrutticolo di via Borgo Palazzo a Bergamo per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. I militari, assieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato diverse irregolarità e comminato sanzioni per quasi 5mila euro per via di assembramenti, uso non corretto dei dispositivi di protezione individuale e mancato rispetto del distanziamento. Al termine degli accertamenti, dodici operatori sono stati sanzionati, ciascuno per 400 euro, per violazione dell'ordinanza regionale di venerdì scorso, nonché della normativa nazionale in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Controlli dei carabinieri alortofrutticolo di via Borgo Palazzo aper verificare il rispetto delle misure anti-Covid. I militari, assieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro, hanno riscontrato diverse irregolarità e comminato sanzioni per quasi 5mila euro per via di assembramenti, uso non corretto dei dispositivi di protezione individuale e mancato rispetto del distanziamento. Al termine degli accertamenti, dodicisono stati sanzionati, ciascuno per 400 euro, per violazione dell'ordinanza regionale di venerdì scorso, nonché della normativa nazionale in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus norme Palermo. chiusi tre locali per violazione norme anti-Covid La Repubblica Antonio Ricci positivo al Covid 19

Anche Antonio Ricci è positivo al Covid 19. Lo storico papà del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha deciso di ricoverarsi a scopo precauzionale dopo l’ufficialità del tampone positivo al ...

