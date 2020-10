Classifica Coppa del Mondo maschile sci alpino: Lucas Braathen in testa, +20 su Odermatt. Pinturault e Kristoffersen inseguono (Di domenica 18 ottobre 2020) Lucas Braathen ha vinto il gigante di Soelden ed è il primo leader della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Il norvegese si è imposto a sorpresa in terra austriaca e ha così preso la testa della Classifica generale, avendo la meglio nei confronti degli svizzeri Marco Odermatt e Gino Caviezel. Quarto il francese Alexis Pinturault, mentre il norvegese Henrik Kristoffersen è soltanto quinto. Il migliore italiano è Luca De Aliprandini (decimo). Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021 dopo la prima gara (il gigante di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)ha vinto il gigante di Soelden ed è il primo leader delladel2020-2021 di sci. Il norvegese si è imposto a sorpresa in terra austriaca e ha così preso ladellagenerale, avendo la meglio nei confronti degli svizzeri Marcoe Gino Caviezel. Quarto il francese Alexis, mentre il norvegese Henrikè soltanto quinto. Il migliore italiano è Luca De Aliprandini (decimo). Di seguito lagenerale delladeldi sci2020-2021 dopo la prima gara (il gigante di ...

