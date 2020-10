Bisceglie-Palermo 2-1, notte in casa rosanero: Maimone e Mansour firmano il successo pugliese (Di domenica 18 ottobre 2020) In aggiornamento..... PRIMO TEMPO - Palermo a caccia della prima vittoria in campionato, Bisceglie che sogna l'impresa al "Ventura" contro una delle compagini più quotate del girone C.La formazione guidata da Bucaro è reduce dal brillante blitz esterno contro il Foggia, i rosanero arrancano dopo un avvio di stagione a dir poco stentato, con zero gol all'attivo e un solo punto conquistato in tre gare effettivamente disputate. Boscaglia recupera Crivello e Corrado e vara nuovamente il suo dispositivo tattico di riferimento: Palermo in campo con il 4-2-3-1. Pelagotti tra i pali, Almici e Corrado esterni bassi ed il tandem Lancini-Crivello a comporre la linea difensiva. Odjer-Luperini coppia di interni, Kanoute, Rauti e Valente tridente offensivo con Lucca terminale di riferimento. Il primo ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) In aggiornamento..... PRIMO TEMPO -a caccia della prima vittoria in campionato,che sogna l'impresa al "Ventura" contro una delle compagini più quotate del girone C.La formazione guidata da Bucaro è reduce dal brillante blitz esterno contro il Foggia, iarrancano dopo un avvio di stagione a dir poco stentato, con zero gol all'attivo e un solo punto conquistato in tre gare effettivamente disputate. Boscaglia recupera Crivello e Corrado e vara nuovamente il suo dispositivo tattico di riferimento:in campo con il 4-2-3-1. Pelagotti tra i pali, Almici e Corrado esterni bassi ed il tandem Lancini-Crivello a comporre la linea difensiva. Odjer-Luperini coppia di interni, Kanoute, Rauti e Valente tridente offensivo con Lucca terminale di riferimento. Il primo ...

