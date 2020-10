A Cascia Messa con rito Maronita in arabo per il Libano (Di domenica 18 ottobre 2020) Da giovedì 22 ottobre, per la prima volta nella storia, nella Basilica di Cascia sarà celebrata una Santa Messa con rito Maronita e in lingua araba È un evento eccezionale quello di “In preghiera con Santa Rita per il Libano”, l’iniziativa che da giovedì 22 ottobre, alle ore 17:00 (ore 18:00 in Libano), per la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) Da giovedì 22 ottobre, per la prima volta nella storia, nella Basilica disarà celebrata una Santacone in lingua araba È un evento eccezionale quello di “In preghiera con Santa Rita per il”, l’iniziativa che da giovedì 22 ottobre, alle ore 17:00 (ore 18:00 in), per la… L'articolo Corriere Nazionale.

In preghiera dal santuario di Santa Rita a Cascia per il Libano

