Si va a Lione (Di sabato 17 ottobre 2020) Il sous chef del Ristorante Cracco a Milano ce l'ha fatta e oggi a Tallinn, in Estonia, ha segnato un passaggio importante nella storia italiana di questa competizione mondiale. Del resto Bergamo, classe 1989, il sogno del Bocuse d'Or ce l'ha impresso saldamente nel Dna: sono anni che segue gli allenamenti dei candidati in giro per il mondo e non a caso, per la finale mondiale del 2019, è stato assistente coach all'Accademia Bocuse d'Or durante la gara di Martino Ruggieri. All'epoca lavorava in Canada come sous chef alla Maison Boulud Ritz Carlton di Montréal e si era licenziato, vendendo anche la macchina, per poter vivere quasi in prima linea la partecipazione alle olimpiadi dei cuochi fondate dallo chef Paul Bocuse nel 1987. Sicuramente l'esperienza insieme a Martino Ruggieri è servita per conoscere meglio le dinamiche di ...

