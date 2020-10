Roma | Fonseca | “Benevento in fiducia | è una bellissima squadra”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Paulodispensa frasi d’elogio per il Benevento e invita i suoi ad approcciare all’appuntamento di domani sera con la massima concentrazione. L’allenatore dellaha presentato in conferenza stampa il match dell’Olimpico svelando anche qualche dettaglio sulla formazione. Di seguito i temi trattati dal tecnico portoghese Pellegrini – “Può giocare in diverse posizioni, contro il Verona ha svolto lo stesso ruolo ricoperto in nazionale (esterno offensivo). Può fare anche il trequartista o la mezzala. In tre gare ha fatto molto bene, non ci sono dubbi che sia molto importante per la squadra, in questo sistema può fare anche il mediano”. Florenzi – “Avrei voluto restasse con noi perché stiamo attuando uno ...