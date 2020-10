Parrucchieri | la decisione è ufficiale

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 ottobre 2020) Prima un vertice dei ministri convocato d’urgenza nella tarda serata di ieri, poi una riunione tra governo, Protezione Civile, Regioni e il commissario Arcuri per rafforzare il coordinamento tra Stato e territorio e mettere a punto i nuovi provvedimenti per frenare i contagi. Sul tavolo c’è il nuovo dpcm che il premier Conte dovrebbe firmare entro lunedì: “L’idea di base – ha fatto sapere il ministro Roberto Speranza – è l’irrigidimento delle misure con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali” in modo tale da garantire i due pilastri considerati imprescindibili da Palazzo Chigi: “La scuola e il lavoro“. Poi c’è il tema dello smartworking, che potrebbe arrivare “al 70-75%” nella Pubblica ...