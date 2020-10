Nasce Rousseau X, la nuova app Open Source della democrazia diretta e partecipata (Di sabato 17 ottobre 2020) X come il segno che determina il voto dei cittadini, X come sperimentazione continua, X come il decennale del MoVimento 5 Stelle durante il quale è stato lanciato il processo aperto, partecipato e inclusivo di creazione della nuova app. Nasce così Rousseau X, la nuova app Open Source di democrazia diretta e partecipata sviluppata dall’Associazione Rousseau. Come Nasce Rousseau X Sviluppata all’insegna dell’Open innovation e della trasparenza, attraverso la collaborazione di programmatori e designer coordinati dall’ingegnere della Silicon Valley Emanuel Mazzilli, ora entra nella sua ... Leggi su ilblogdellestelle (Di sabato 17 ottobre 2020) X come il segno che determina il voto dei cittadini, X come sperimentazione continua, X come il decennale del MoVimento 5 Stelle durante il quale è stato lanciato il processo aperto, partecipato e inclusivo di creazioneapp.cosìX, laappdisviluppata dall’Associazione. ComeX Sviluppata all’insegna dell’innovation etrasparenza, attraverso la collaborazione di programmatori e designer coordinati dall’ingegnereSilicon Valley Emanuel Mazzilli, ora entra nella sua ...

Ecco, questi giorni sono stati così. Un giro della morte che ci ha fatto vedere molte prospettive diverse. E ora stiamo tornando nella direzione corretta. Stiamo riprendendo quota, posizione e direzio ...

M5S, scontro Lombardi-Rousseau: Conti non tornano. Dibba lancia Agenda, senza Pd

Gli animi si scaldano e a "gettare benzina sul fuoco inutilmente" è Rousseau. L'accusa arriva da Roberta Lombardi ... perché lo Scudo "è la prima funzione nata dal Blog nel 2008, ancor prima che ...

