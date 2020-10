Mascherine, l’Interpol: “Detenuti utilizzano una loro componente per aprire manette o occultare droga” (Di sabato 17 ottobre 2020) Coronavirus, le Mascherine non servono solo per proteggersi secondo il monito dell’Interpol: “I detenuti le usano per aprire le manette attraverso il ferretto che serve a stringere il dispositivo al naso. Ci sono anche episodi di occultamento di droga” Le Mascherine servono a proteggersi? Non solo, secondo l’Interpol. Segnalati a carabinieri, polizia e guardia di … L'articolo Mascherine, l’Interpol: “Detenuti utilizzano una loro componente per aprire manette o occultare droga” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Coronavirus, lenon servono solo per proteggersi secondo il monito dell’Interpol: “I detenuti le usano perleattraverso il ferretto che serve a stringere il dispositivo al naso. Ci sono anche episodi di occultamento di droga” Leservono a proteggersi? Non solo, secondo l’Interpol. Segnalati a carabinieri, polizia e guardia di … L'articolo, l’Interpol: “Detenutiunaperdroga” proviene da www.meteoweek.com.

