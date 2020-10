LIVE Mountain bike, Europei 2020 in DIRETTA: l’Italia insegue la medaglia con Luca Braidot e Kerschbaumer (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari TV e streaming Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova maschile degli Europei di Mountain bike specialità cross country che si stanno tenendo a Monte Tamaro, in Svizzera. Si tratta del secondo appuntamento di grande importanza nel giro di pochissimi giorni, dopo i Mondiali che si sono disputati a Leogang (Austria) la scorsa settimana. Cerca riscatto il padrone di casa Nino Schurter: l’elvetico si è classificato in nona posizione nella rassegna iridata di sabato, complice un tracciato che non gli è andato proprio a genio, e quest’oggi farà di tutto per dimostrare agli avversari di essere ancora l’uomo da battere. Punta ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari TV e streaming Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella prova maschile deglidispecialità cross country che si stanno tenendo a Monte Tamaro, in Svizzera. Si tratta del secondo appuntamento di grande importanza nel giro di pochissimi giorni, dopo i Mondiali che si sono disputati a Leogang (Austria) la scorsa settimana. Cerca riscatto il padrone di casa Nino Schurter: l’elvetico si è classificato in nona posizione nella rassegna iridata di sabato, complice un tracciato che non gli è andato proprio a genio, e quest’oggi farà di tutto per dimostrare agli avversari di essere ancora l’uomo da battere. Punta ...

Sidi MTB Tiger 2, trattatele male

Ecco i segreti delle nuove Tiger 2, progettate per offrire grandi performance sui terreni più impegnativi e nelle situazioni più sporche.

