LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: ultimi minuti della Q1! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Ultimo giro per tutti! 13.30 Bandiera a scacchi!! 13.29 Nepa, Rossi, Pizzoli e Foggia sono per ora esclusi dalla seconda sessione. 13.27 Tatay firma il nuovo miglior tempo! 1.58.644 è il riferimento da battere. 13.25 Sasaki, McPhee, Toba e Tatay sono i quattro che al momento si qualificherebbero per la Q2! 13.24 La classifica aggiornata: 1 71 A. SASAKI 1:58.744 2 99 C. TATAY +0.400 3 2 G. RODRIGO +0.569 4 54 R. ROSSI +1.243 5 27 K. TOBA +1.419 6 50 J. DUPASQUIER +1.485 7 92 Y. KUNII +1.772 8 9 D. PIZZOLI +2.599 9 6 R. YAMANAKA +2.816 10 7 D. FOGGIA +3.561 13.23 Tatay strappa il nuovo best lap della Q1 in 1.59.144. 13.23 Rodrigo è il leader della classifica al momento davanti a ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Ultimo giro per tutti! 13.30 Bandiera a scacchi!! 13.29 Nepa, Rossi, Pizzoli e Foggia sono per ora esclusi dalla seconda sessione. 13.27 Tatay firma il nuovo miglior tempo! 1.58.644 è il riferimento da battere. 13.25 Sasaki, McPhee, Toba e Tatay sono i quattro che al momento si qualificherebbero per la Q2! 13.24 La classifica aggiornata: 1 71 A. SASAKI 1:58.744 2 99 C. TATAY +0.400 3 2 G. RODRIGO +0.569 4 54 R. ROSSI +1.243 5 27 K. TOBA +1.419 6 50 J. DUPASQUIER +1.485 7 92 Y. KUNII +1.772 8 9 D. PIZZOLI +2.599 9 6 R. YAMANAKA +2.816 10 7 D. FOGGIA +3.561 13.23 Tatay strappa il nuovo best lapQ1 in 1.59.144. 13.23 Rodrigo è il leaderclassifica al momento davanti a ...

Titolo che in Moto3 potrebbe invece sfuggire all'acciaccato Kevin Zannoni, costretto a scattare dal fondo dello schieramento. mentre il rivale Perez Selfa prenderà il via in seconda posizione ...

